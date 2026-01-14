Хлеб для жизни, вино для радости: простое объяснение древней традиции от священника

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал REGIONS, откуда взялась связь хлеба и вина с телом и кровью.

Каждое воскресенье в православных и католических храмах во время литургии священник выносит чашу и дискос с хлебом, которые символизируют истинные Тело и Кровь Иисуса Христа. Традиция имеет историческое значение. Священник Степанов напомнил, как, по воспоминаниями учеников, проходила Тайная вечеря.

«Представьте ту вечерю. Христос знает, что скоро произойдет. И вместо прощальных слов Он совершает действие. Преломляя хлеб, он говорит: „Это Мое Тело“. Подавая чашу, говорит: „Это Моя Кровь“. И добавляет: „Делайте это в Мое воспоминание“. Этим он установил не обряд воспоминания о себе, а таинство реального присутствия. С того вечера и до сегодняшнего дня Церковь выполняет эту заповедь», — поясняет священник Матвей Степанов.

Хлеб представляет собой основу, питающую наше физическое существование, являясь плодом напряженного труда на всех этапах — от посева зерна до сбора урожая. Вино же выступает символом внутренней радости, праздничного настроения, которое с глубокой древности сопутствовало наиболее значимым событиям и торжествам, пояснил священнослужитель.

«Выбирая их, Христос как бы освящает самую основу нашей жизни: наш ежедневный труд и нашу способность радоваться», — поясняет священник.

В православной традиции используется хлеб, приготовленный на закваске, — просфора, олицетворяющая живое, одухотворенное тело Христа. В католическом обряде применяется пресный хлеб — облатка, что отсылает к пресным хлебам иудейской Пасхи и подчеркивает скоротечность земного бытия. Различие в форме не отменяет глубинного единства духовной сути таинства.

