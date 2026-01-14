Ложка святой воды на ведро обычной: лайфхак от священника, как получить крещенскую воду без тяжелой ноши

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал REGIONS, что необязательно приносить в храм большие канистры воды для освещения в Крещение. Прихожанам доступен более удобный способ получения святой воды дома.

«Часто возникает картина, когда прихожане несут из церкви огромные канистры, полагая, что только так можно получить „полноценную“ святыню», — рассказывает священник.

Священник рассказал, что достаточно освятить небольшое количество воды, которую дома можно смешать с любым количеством обычной. Во время ритуала важно читать молитву. Например, «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Святость — это не материальная субстанция, которую получится измерить в литрах. В этом заключается главный посыл праздника.

Священник отметил, что отказ от больших емкостей упрощает жизнь человека. Кроме того, он может принести воду домой и поделиться ею с соседями или родными. Для смешивания подходит пригодная для питья вода. Ритуал проводится с искренними намерениями.

«Господь видит наше сердце, а не размеры наших бутылей. Доверительное и осмысленное обращение с малой толикой святыни угоднее ему, чем механическое соблюдение несуществующих правил о „неразбавленности“. Главное — чтобы это шло от сердца, ищущего Бога», — рассказал священник из Подмосковья Матвей Степанов.

По мнению священника, не менее актуальный вопрос — можно ли святой водой самостоятельно освящать углы дома. Матвей Степанов рассказал, что любой верующий вправе окропить водой свои комнаты. Таким образом он просит Бога быть благосклонным к дому и его обитателями. Церемонию проводят с молитвой на устах.

«Полное освящение жилища — это особое таинство, которое совершает священник. Он читает установленные молитвы, призывающие мир и благодать на дом, и использует не только воду, но и освященное масло (елей) для помазания стен. Такой чин обычно совершается один раз, например, при новоселье. Самостоятельное же окропление — это наше регулярное молитвенное общение с Богом в стенах своего дома», — поясняет батюшка.

