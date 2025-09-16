Хочется спать после еды? Эксперт назвала правила поведения после приема пищи

Старший преподаватель кафедры патофизиологии Пироговского Университета, гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова рекомендует сразу после приема пищи отказаться от отдыха, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Пироговского университета.

Эксперт рассказала, что желание прилечь после еды обусловлено естественной реакцией организма: нервная система активизируется, мышцы расслабляются, мозг отдыхает. Всю нагрузку на себя берет пищеварительная система, которая запускает активную фазу работы. Однако если человек испытывать сильное желание лечь спать, значит, он переутомлен, не высыпается или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таком случае стоит проконсультироваться с доктором.

Екатерина Титова рекомендует после приема пищи прогуляться, почитать или выполнить несложные домашние дела, например, помыть посуду. После вечернего приема пищи желательно на протяжении нескольких часов находиться в вертикальном положении.

«Лежание может вызвать физиологические осложнения: грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы с пищеводом и сфинктером, раздражение, дискомфорт, демпинг-синдром», — сообщил VSE42.Ru.

Эксперт рекомендует после приема пищи отказаться от интенсивной физической нагрузки. Стоит также следить за рационом. Для ужина лучше выбирать легкие блюда: овощи, фрукты, теплые пюре, супы, мягкие каши, котлеты на пару, суфле.

