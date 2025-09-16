Как отличить качественную еду от пустой порции? В России вводят новые стандарты социального питания

Депутаты Государственной Думы представили первоначальный вариант законопроекта, регулирующего сферу социального питания. Об этом в интервью РИА Новости сообщила Татьяна Буцкая, занимающая пост первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам семьи и детства.

Как пояснила парламентарий, над документом работает специально созданная профильная рабочая группа. Законопроект направлен на формирование единых стандартов питания для социально уязвимых категорий граждан. В его основе лежат три ключевых принципа: сбалансированность, качество и доступность.

Речь идет не только о балансе белков, жиров и углеводов, но и о строгих требованиях к качеству самих продуктов, подчеркнула Буцкая. Кроме того, будет создана комплексная система контроля для обеспечения полноценности рациона, добавила она.

В настоящее время документ направлен на доработку и широкое общественное обсуждение с привлечением экспертов. По словам депутата, принятие этого закона является вопросом национальной важности, поскольку именно правильное питание лежит в основе здоровья нации и определяет здоровое будущее страны.

