«Хочется верить в чудо»: депутаты Мособлдумы исполнят мечты юных химчан

Участниками события стали депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев. Они сняли с новогодней елки разноцветные шары, внутри которых находились детские письма с пожеланиями. Ребята из Химок просили, казалось бы, обычные вещи: классический и трюковой самокаты, а также наушники — но именно эти подарки имели для них особую ценность.

«Это очень трепетное и радостное чувство – оказаться в роли Деда Мороза и исполнить детское желание. Молодой человек попросил трюковой самокат, а значит, он активный, развивается и занимается спортом. С удовольствием исполню его мечту и сделаю подарок», – сказал Владислав Мирзонов.

К инициативе также присоединились заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и муниципальный депутат Алексей Федоров. Они взяли на себя обязательство исполнить другие детские мечты, подарив ребятам набор для творчества, конструктор и умную колонку.

«Каждому ребенку хочется верить в чудо. И если мы можем подарить им чувство праздника – нужно обязательно это делать. Приятно, что такие акции в Химках уже стали доброй традицией», – подчеркнул Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что всероссийская акция «Елка желаний» уже стала доброй традицией, ежегодно объединяющей тысячи неравнодушных людей. Благодаря этому проекту по всей стране были исполнены заветные желания сотен тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области за появление детей без родителей в общественных местах в Новый год грозит штраф.