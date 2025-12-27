Можно ли подростку встретить Новый год в кафе? В Подмосковье напомнили о строгих правилах для детей на праздниках

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал ТАСС о правилах празднования Нового года для несовершеннолетних жителей региона.

Андрей Голубев напомнил, что в Подмосковье действует запрет на присутствие детей до 16 лет в ночные часы в общественных местах, если они находятся без сопровождения взрослых. В зимний период правило работает с 22:00 до 06:00. С 1 мая по 31 августа условно начинается летний сезон, во время которого детям запрещено появляться в одиночестве в общественных местах в период с 23:00 до 06:00.

Спикер напомнил, что запрет также действует на нахождение детей в парках и на стадионах, в транспорте, кафе и ресторанах, других местах развлечения. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет также ограничены в пребывании в общественных местах без сопровождения взрослых. Правило действует с 23:00 до 06:00.

«На территории Подмосковья действует закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области"», — проинформировал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Пивные рестораны, бары, рюмочные и другие подобные заведения находятся для несовершеннолетних под запретом в любое время суток, напомнил Голубев. В случае любого нарушения к ответственности привлекают родителей несовершеннолетних. Правоохранители вправе ограничиться предупреждением или же назначить штраф в размере от 500 руб. до 2 тыс.

«Задерживать детей в общественных местах без сопровождения взрослых имеют право представители правоохранительных органов. Они установят личности подростков, найдут их родителей или законных представителей», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье паркам вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует».