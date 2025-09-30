Холод в домах и -9 на улице: россияне жалуются на холодные бактерии в квартирах

В ночь на 30 сентября в Кузбассе температура воздуха опускалась до девяти градусов. В зависимости от населенного пункта днем ожидается от -3 до +2 градусов. Местные жители в соцсетях жалуются, что, несмотря на похолодание, в некоторых квартирах по-прежнему холодные батареи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пользователи соцсетей жалуются, что вынуждены мерзнуть в своих квартирах.

«На улице минус ночью, у половины жильцов отопления нет»; «Сколько уже можно, холодно на улице и дома, когда отопление дадут», — кузбассовцы оставляют такие комментарии в соцсетях.

В мэрии города корреспонденту «Сибдепо» рассказали, что своевременная подача тепла во многом зависит от управляющих компаний. Сотрудникам перед началом отопительного сезона предстоит открыть задвижки в тепловых узлах, проконтролировать работу внутридомовых систем теплоснабжения и при необходимости отрегулировать систему. Кроме того, подача тепла зависит от удаленности от теплоисточников.

В мэрии призвали кузбассовцев оставить заявку об отсутствии тепла в квартире управляющей компании. В регионе также открыли бесплатную круглосуточную линию. Специалисты принимают различные обращения по качеству теплоснабжения СГК, чтобы оперативно помочь горожанам в решении проблемы.

