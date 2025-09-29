Стало известно, возможны ли штрафы за весьма мощный обогреватель

С наступлением холодов многие жильцы многоквартирных домов начинают использовать мощные обогревательные приборы, не задумываясь о возможных последствиях для общедомовой электросети. Как предупреждает эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru, включение слишком мощного обогревателя может привести к полному отключению электричества не только в отдельной квартире, но и во всем подъезде.

По его словам, хотя прямого запрета на использование обогревателей в законодательстве не существует, это не означает полного отсутствия ответственности. Согласно установленным правилам, сетевая организация имеет полное право ввести ограничение электроснабжения при превышении разрешенной мощности потребления. Перед началом отопительного сезона специалисты рекомендуют уточнить лимит мощности, указанный в договоре на электроснабжение, или обратиться за разъяснениями в управляющую компанию.

Эксперт подчеркнул, что реальные последствия таких перегрузок могут быть серьезнее, чем просто временное отключение света. Постоянные перепады напряжения приводят к постепенному разрушению общедомовой электропроводки — она начинает плавиться и искрить, что создает прямую угрозу возгорания. В случае пожара виновному владельцу мощного прибора может грозить не только административная, но и гражданско-правовая ответственность.

По его мнению, согласно ст. 1064 ГК РФ, соседи через суд имеют право взыскать с виновника полную стоимость ремонта и морального ущерба. В судебной практике уже известны случаи, когда с собственников взыскивали до трех миллионов рублей за последствия пожара, вызванного перегрузкой сети. Таким образом, экономия на качественном отоплении может обернуться существенными финансовыми потерями и серьезными правовыми последствиями.

