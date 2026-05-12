В Московской области завершился отопительный сезон

Во вторник, 12 мая, в Подмосковье полностью завершается отопительный сезон, переход к этому проходил плавно, чтобы избежать резких перепадов температуры в жилых помещениях, особенно с учетом кратковременного похолодания. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В регионе также приступят к подготовке к новому осенне-зимнему сезону и проведут модернизацию энергетической инфраструктуры. Так, плановые профилактические работы с заменой оборудования и проведением гидравлических испытаний пройдут на всех котельных, ЦТП и тепловых сетях. Специалисты уделят внимание автоматизации источников теплоснабжения и диспетчеризации, чтобы быстрее реагировать на внештатные ситуации и контролировать параметры теплоносителя.

«В этом году по государственной программе модернизации планируем обновить 220 котельных и 360 км тепловых сетей. Каждый объект сопровождает проектный офис Министерства энергетики Московской области. Проектные команды состоят из специалистов ведомства, муниципалитета, ресурсоснабжающей организации, представителей подрядчиков и контролирующих служб», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В общей сложности в этом году будет отремонтировано и построено 287 источников теплоснабжения (котельные, ЦТП, БМК) и 475 км сетей, работы пройдут в рамках государственной и инвестиционной программ, а также концессионных соглашений. Это повысит надежность теплоснабжения для более чем 2 млн жителей, 13 тыс. домов и почти 2,7 тыс. объектов социальной сферы.

