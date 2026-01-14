Холодовой шок с экрана: видео с зимним заплывом экстремала из Балашихи впечатлило даже тех, кто в прорубь не полезет

Представители клуба «Моржи Балашихи» продолжают вдохновлять жителей городского округа на здоровый и активный образ жизни. Новое видео с зимним заплывом стало наглядным примером того, как можно начать первую рабочую неделю в наступившем году, сообщил REGIONS со ссылкой на местный телеграм-канал.

Смельчак, нырнувший в ледяную воду под покровом ночи, вызвал восхищение у зрителей, хотя многие признались, что даже от просмотра едва не почувствовали холод. О том, стоит ли повторять подобный опыт и как правильно приобщиться к моржеванию, в беседе с REGIONS рассказал врач-терапевт Константин Недошивин.

По словам специалиста, если подходить к моржеванию постепенно, то абсолютных противопоказаний к этому виду закаливания нет. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, аллергическими реакциями и хроническими инфекционными процессами перед началом практик необходима обязательная консультация с врачом.

«Польза моржевания заключается в тренировке сосудистого русла. Под воздействием холодной воды сосуды сужаются. Это способствует закаливанию, более эффективному теплообмену. Кожа получает косметический эффект, у организма повышается общий тонус», — рассказал врач.

Ранее сообщалось, что окунание в прорубь раз в год приводит к резкому сужению сосудов.