Минимальные преимущества: врач рассказала, почему окунание в прорубь раз в год не полезно

Заведующая отделением общей терапии Кемеровской городской клинической больницы №11 Мария Гришанова высказала мнение, что окунание в ледяную воду раз в год не оказывает положительного влияния на организм человека, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперт высказала мнение, что говорить о пользе можно при условии регулярных процедур, нацеленных на закаливание организма. Главный принцип — постепенная адаптация к холодной воде. При резком окунании у человека сужаются кровеносные сосуды, в результате чего повышается артериальное давление и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Как врач, я могу отметить, что крещенское ныряние в прорубь — это серьезный стресс для организма, который имеет минимальные преимущества, но значительные риски. Важно учитывать состояние здоровья, степень подготовки и соблюдать меры предосторожности», — отметила врач.

Медик предупредила о риске спазма дыхательных путей и нарушении дыхания. В таком случае не исключена потеря сознания. Особенно стоит быть аккуратными людям с ослабленным иммунитетом. Ныряние в прорубь может закончиться отитом, гайморитом, ангиной, бронхитом или пневмонией.

Кроме того, погружение в ледяную воду способно вызвать обострение хронических заболеваний. К группе риска относятся люди с патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушениями в работе почек, заболеваниями суставов, сахарным диабетом, эпилепсией и рядом других серьезных диагнозов.

«При ухудшении самочувствия (головокружение, тошнота, судороги и др.) следует немедленно выйти из воды и обратиться за помощью. Важно помнить, что даже при соблюдении всех мер предосторожности купание в проруби остается серьезным испытанием для организма. Решение о погружении должно быть взвешенным, с учетом всех рисков и состояния здоровья», — подытожила эксперт.

