«Хорошие возможности»: Путин рассказал о развитии экономических отношений с Узбекистаном

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых были затронуты вопросы безопасности, политической стабильности и экономического развития, сообщает агентство « РИА Новости ».

Владимир Путин рассказал, что Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в рамках торговли. Страны готовы и дальше продолжать обоюдное развитие в данном направлении. В 2022 году объем взаимной торговли увеличился более чем на 25%. Также выросли показатели экспорта и импорта на 15%.

«При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. И в нынешнем году рост встречных экспортных и импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%. Это далеко не предел. У нас очень хорошие возможности», - рассказал президент Владимир Путин

Россия и Узбекистан планируют реализовать около 100 проектов, на которые понадобится около 28 миллиардов долларов.

Также лидеры стран обсудили недопустимость смены власти неконституционным способом и необходимость развивать сотрудничество в военной сфере.