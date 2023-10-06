«Хорошие возможности»: Путин рассказал о развитии экономических отношений с Узбекистаном
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых были затронуты вопросы безопасности, политической стабильности и экономического развития, сообщает агентство «РИА Новости».
Владимир Путин рассказал, что Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в рамках торговли. Страны готовы и дальше продолжать обоюдное развитие в данном направлении. В 2022 году объем взаимной торговли увеличился более чем на 25%. Также выросли показатели экспорта и импорта на 15%.
«При этом Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана. И в нынешнем году рост встречных экспортных и импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%. Это далеко не предел. У нас очень хорошие возможности», - рассказал президент Владимир Путин
Россия и Узбекистан планируют реализовать около 100 проектов, на которые понадобится около 28 миллиардов долларов.
Также лидеры стран обсудили недопустимость смены власти неконституционным способом и необходимость развивать сотрудничество в военной сфере.