Подмосковье вошло в топ-3 регионов с наилучшими условиями рынка труда

Подмосковье вошло в тройку лидеров по рынку труда. Аналитики «РИА Рейтинг» оценили регионы по зарплатам, занятости и условиям работы. Московская область сохранила третью позицию, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом пишет « Ъ ».

Рейтинг составили по восьми показателям. Это уровень оплаты труда, занятость, условия работы и емкость рынка. Каждый регион получил балл от 1 до 100. Чем выше — тем лучше ситуация.

Московская область набрала 91,59 балла. Выше только Москва (97,57) и Санкт-Петербург (93,26). Четвертое место у Татарстана (85,71). Самарская область сохранила восьмую строчку (80,70).

Среди регионов ПФО Татарстан первый, Нижегородская область вторая (91,06), Самарская — третья. Оренбургская область опустилась на 31-е место (71,41), Ульяновская поднялась на 41-е (68,16). Замыкает список ПФО Кировская область (64,8).

В целом по стране внизу рейтинга оказались Тыва (22,43), Дагестан (18,03) и Ингушетия (6,69).

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