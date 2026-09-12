Алкоголь и отношения: почти каждый десятый россиянин против непьющего партнера

Среди мужчин 40% назвали трезвость партнерши личным выбором женщины, еще 36% видят в этом большой плюс. Возражают лишь 11% — им важно иногда выпивать вместе с партнершей. У женщин распределение схожее: 35% считают непьющего мужчину плюсом, 32% относятся к его выбору спокойно, против высказались 8%. Расспросить о причинах готовы 9% россиянок и 6% россиян, остальным объяснения не требуются.

PR-директор сервиса Наталья Красильникова отметила, что отношение к алкоголю указывается в анкете еще до встречи, и этот пункт читают обе стороны. По ее словам, человеку, который не пьет, проще обозначить это в профиле сразу — так быстрее находится партнер с совпадающим образом жизни. Если совпадение произошло на этапе анкеты, на самой встрече тема напитков уже никого не тревожит.

Совпадение привычек россияне понимают по-разному. Для 19% женщин и 18% мужчин важно лишь, чтобы партнер знал меру. Еще 17% участниц и 14% участников опроса подчеркнули, что в паре никто не должен уговаривать другого выпить или отказаться от алкоголя. Бытовые плюсы трезвых встреч тоже отметили: 13% женщин и 10% мужчин чувствуют себя увереннее без алкоголя на столе, еще 12% и 10% ценят возможность закончить свидание в любой момент. Без бокала остается пространство для других сценариев: кино или концерт выбирают 8% женщин и 5% мужчин, активные варианты — по 5% у обоих полов, выставку или музей — 4% и 3% соответственно.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили путешествия с питомцами.