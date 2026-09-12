Пенсионные накопления можно передать по наследству: как это работает

Обычная страховая пенсия по наследству не переходит. А вот пенсионные накопления в ряде случаев можно передать близким. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов рассказал ТАСС , кто имеет право на эти средства и когда остаток сгорает.

Человек может при жизни решить, кому и в каких долях достанутся его накопления. Если заявления нет, право в первую очередь получают дети, супруг и родители. При их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Откуда берутся накопления? Они формировались с 2002 по 2014 год за счет части страховых взносов. Механизм заморозили, но уже накопленные деньги остались на счетах. Речь о россиянах 1967 года рождения и моложе, а также о мужчинах 1953–1966 и женщинах 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели платили взносы в 2002–2004 годах. Накопления есть и у участников программы госсофинансирования, и у тех, кто направил маткапитал на пенсию.

После выхода на пенсию деньги можно получить тремя способами: единовременно всей суммой, срочной выплатой (не менее 10 лет) или пожизненной накопительной пенсией.

По наследству средства передаются, если пенсия еще не назначена или если была назначена срочная выплата — тогда наследники получают невыплаченный остаток. Если же назначена пожизненная выплата, остаток после смерти пенсионера не наследуется.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый россиянин против непьющего партнера.