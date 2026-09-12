«Школа доверия» расширяется: психологическую помощь получат все регионы

Детская психологическая помощь по телефону должна стать доступной в любом уголке страны. МГППУ планирует делиться методиками работы линии «Школа доверия» с регионами. Об этом ТАСС рассказал ректор университета Аркадий Марголис.

По его словам, в планах — подготовка специалистов не только в Москве, но и на местах. Знания, методики и алгоритмы работы будут передавать коллегам в регионах. Цель — чтобы качественная помощь была равномерной по всей России.

Университет имеет более 20 лет практики дистанционного консультирования. Помимо оперативной поддержки, МГППУ займется психологическим просвещением педагогов.

Линия «Школа доверия» запущена Минпросвещения 11 сентября. Номер: 8-800-707-02-01. Звонки круглосуточные и бесплатные.

Ранее сообщалось, что пенсия может быть выплачена правопреемникам.