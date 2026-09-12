ЦСКА отреагировал на грубую судейскую ошибку в матче с «Адмиралом»

В третьем периоде при счете 2:2 арбитры ошибочно отменили гол армейца Соркина после челленджа тренера дальневосточников. Департамент судейства КХЛ позже признал ошибку сотрудника Центра видеоанализа. ЦСКА должен был выйти вперед в счете, а также получить две минуты большинства за необоснованный запрос.

«Наша команда имела отличную возможность выйти вперед, и при счете 3:2 оставшаяся часть матча складывалась бы совершенно по другому сценарию. Прозвучавшие от лиги извинения и обещания наказать виновных, к сожалению, не могут повернуть время вспять и изменить турнирную таблицу», — говорится в заявлении ЦСКА.

При этом пресс-служба клуба отмечает, что тренерский штаб ЦСКА и хоккеисты ищут причины поражения только в себе, но грубые судейские ошибки сводят на нет их усилия.

КХЛ отстранила от работы провинившегося сотрудника Центра видеоанализа и принесла извинения участникам матча.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. В предыдущем матче армейцы уступили «Спартаку» (2:3).