«Светофор» для пациентов: россияне смогут по QR-коду определить уровень частной клиники

В России разрабатывается проект специальных QR-кодов качества для частных клиник. О новой инициативе РИА Новости рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») Реваз Юсупов в кулуарах промышленной выставки «Иннопром. Индия».

По словам представителя ЦРПТ, инициатива реализуется совместно с «Общественной потребительской инициативой» и Роспотребнадзором. Предполагается, что на частных клиниках появится QR-код, который будет вести в специальную систему. Она автоматически проверяет ряд критериев: наличие нарушений при реализации маркируемой продукции, регистрацию в системе, а также наличие лицензии у медицинского учреждения по соответствующим реестрам.

Юсупов пояснил, что инструмент планируется создать на основе технологий «Честного знака». Сейчас потребители через мобильное приложение могут прямо у полки магазина проверить товар и убедиться в его легальности. Аналогичный принцип предлагается применить к клиникам: наведя камеру на QR-код, пациент получит информацию о качестве медицинского учреждения. Представитель ЦРПТ подчеркнул, что инструмент не должен перегружать пользователя и обязан быть максимально понятным — например, в формате светофора. Если клиника «зеленая», значит, у нее все в порядке, хорошие врачи и лечение безопасно. «Красный» сигнал укажет на отсутствие лицензии, нарушения или продажу просроченной продукции.

Первая международная промышленная выставка «Иннопром. Индия» проходит 9–11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.

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