Загитова обошла всех спортсменов по количеству штрафов за ПДД

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лидером среди всех российских спортсменов по количеству штрафов за нарушения правил дорожного движения, узнал канал «Mash на спорте».

По данным источника, с начала года фигуристка совершила 124 нарушения правил ПДД на своем BMW. Общая сумма штрафов превысила 200 тыс. руб. Номенклатура нарушений примерно такая же, как и у других спортсменов: превышение скорости, езда по выделенной для общественного транспорта полосе, парковка в запрещенном месте и т.п.

Большинство штрафов Загитовой (71) пришлось на летний период. Восемь квитков на сумму 11,8 тыс. руб. спортсменка еще не успела оплатить.

По количеству штрафов с начала года Загитова уверенно обошла футболиста Артема Дзюбу (85), который гонял на двух автомобилях.

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