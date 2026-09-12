«Перезаключите договор на тепло»: новая схема мошенников

С началом отопительного сезона активизировались афесты. Мошенники звонят и пишут россиянам под предлогом перезаключения договора на поставку тепла. Цель — выманить код от Госуслуг или паспортные данные. Член ОП РФ Евгений Машаров рассказал РИА Новости , как распознать обман.

Схема выглядит так: лже-сотрудник теплосетевой компании просит подтвердить личность через авторизацию на «Госуслугах». Как только человек называет код, мошенник получает доступ к данным и исчезает.

Есть и другой вариант. Аферист не просит Госуслуги, а выпытывает серию и номер паспорта, кадастровый номер квартиры. Этого достаточно для многоходовки.

Получив персональные данные и информацию о жилье, злоумышленники подключают лже-правоохранителей, Росреестр, Росимущество. Они размещают фейковое объявление о продаже квартиры, а затем сообщают владельцу: жилье выставлено на торги. Спасение одно — срочно перевести деньги на «специальный счет».

Чтобы не стать жертвой, Машаров советует не верить звонящим. Лучше самостоятельно позвонить в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и уточнить, планируются ли какие-то работы с договором.

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