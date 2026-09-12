Крупный пожар в Южно-Сахалинске ликвидирован
МЧС: возгорание многоэтажного дома в Южно-Сахалинске ликвидировано
В Южно-Сахалинске потушили крупный пожар в многоквартирном доме на улице Тихоокеанской. Огонь охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров, кровля частично обрушилась. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
По данным МЧС России, возгорание ликвидировано. Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного воспламенения.
Площадь пожара составила 1441 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.
На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причину возгорания.
Ранее стало известно, что выбросы CO₂ опасны при оттаивании мерзлоты.