Крупный пожар в Южно-Сахалинске ликвидирован

МЧС: возгорание многоэтажного дома в Южно-Сахалинске ликвидировано

Общество

В Южно-Сахалинске потушили крупный пожар в многоквартирном доме на улице Тихоокеанской. Огонь охватил почти 1,5 тысячи квадратных метров, кровля частично обрушилась. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

По данным МЧС России, возгорание ликвидировано. Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного воспламенения.

Площадь пожара составила 1441 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причину возгорания.

Ранее стало известно, что выбросы CO₂ опасны при оттаивании мерзлоты.

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