Шестидневку — прочь: в ОП РФ предложили учить по субботам только добровольно
Член ОП РФ Гриб: шестидневная учебная неделя несправедлива по отношению к детям
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В российских школах может стать меньше обязательных уроков по субботам. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил полностью перейти на пятидневку, а субботние занятия сделать добровольными. По его словам, детям нужно время на отдых и восстановление. Об этом пишет РИА Новости.
Гриб отметил: у большинства взрослых рабочая неделя пятидневная, а у некоторых школьников — шестидневная. Это несправедливо. Учеба по субботам должна быть факультативом и зависеть от желания самого ученика.
По мнению представителя ОП, ребенку необходимо время на личные дела, самореализацию и восстановление после нагрузки. В пользу этого высказываются психологи и медики.
Сейчас решение о шестидневке каждая школа принимает самостоятельно. В таких учреждениях обязательные уроки проводятся и в субботу.
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