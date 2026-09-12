В российских школах может стать меньше обязательных уроков по субботам. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил полностью перейти на пятидневку, а субботние занятия сделать добровольными. По его словам, детям нужно время на отдых и восстановление. Об этом пишет РИА Новости .

Гриб отметил: у большинства взрослых рабочая неделя пятидневная, а у некоторых школьников — шестидневная. Это несправедливо. Учеба по субботам должна быть факультативом и зависеть от желания самого ученика.

По мнению представителя ОП, ребенку необходимо время на личные дела, самореализацию и восстановление после нагрузки. В пользу этого высказываются психологи и медики.

Сейчас решение о шестидневке каждая школа принимает самостоятельно. В таких учреждениях обязательные уроки проводятся и в субботу.

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