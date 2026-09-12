В Бурятии отец выстрелил в сына, спасая его от медведя

В Джидинском районе Бурятии медведь напал на молодого пастуха. Отец бросился на помощь и открыл огонь по хищнику, но случайно попал в ногу сына. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Об этом пишет РИА Новости .

Инцидент произошел вечером в пятницу на животноводческой стоянке недалеко от села Инзагатуй. По данным ЕДДС района, сын выгонял отару овец из-под леса. В этот момент из лесополосы вышел медведь и начал нападать.

Молодой человек позвал на помощь. Отец схватил ружье и стал стрелять, чтобы отпугнуть хищника. Стрелял навстречу, туда, где находился сын, и попал ему в ногу.

Раненого увезли на скорой в больницу. Там ему сделали операцию. О состоянии пострадавшего не уточняется.

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