В Бурятии отец выстрелил в сына, спасая его от медведя
РИА Новости: в Бурятии отец ранил ногу сыну, пытаясь спасти его от медведя
В Джидинском районе Бурятии медведь напал на молодого пастуха. Отец бросился на помощь и открыл огонь по хищнику, но случайно попал в ногу сына. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером в пятницу на животноводческой стоянке недалеко от села Инзагатуй. По данным ЕДДС района, сын выгонял отару овец из-под леса. В этот момент из лесополосы вышел медведь и начал нападать.
Молодой человек позвал на помощь. Отец схватил ружье и стал стрелять, чтобы отпугнуть хищника. Стрелял навстречу, туда, где находился сын, и попал ему в ногу.
Раненого увезли на скорой в больницу. Там ему сделали операцию. О состоянии пострадавшего не уточняется.
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