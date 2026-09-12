Инфекционист объяснила, чем опасна муха на тарелке

Муха на тарелке — не просто неприятно. На лапках она переносит возбудителей кишечных инфекций. Но риск зависит от того, сколько насекомое сидело на еде и что это была за еда. Врач-инфекционист Елизавета Поломошнова рассказала « Газете.Ru », когда продукт можно спасти, а когда лучше выбросить.

Мухи разносят сальмонеллу, патогенную кишечную палочку, шигеллы, цисты простейших и яйца гельминтов. В неблагополучных регионах — холеру и брюшной тиф.

Главное — длительность контакта. Одна муха, севшая на секунду, угрозы не несет. Но если насекомое долго ползало по влажной пище или мух было много, риск растет: тепло и влага — идеальная среда для бактерий.

Что делать:

Сухие продукты и фрукты — вымыть или срезать место контакта.

Влажные блюда — супы, салаты с майонезом, соусы, кремы — лучше выбросить. Особенно если мух было много или еда стояла в тепле.

Перестраховаться стоит, если еду будет есть ребенок, пожилой человек, беременная или человек с ослабленным иммунитетом. Профилактика простая: накрывайте еду, убирайте скоропортящееся в холодильник, держите мусорные ведра закрытыми.

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