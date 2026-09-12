Пожар на судне MV June Aster: спасатели продолжают поиски 53 пропавших

Число жертв пожара на пассажирском пароме MV June Aster у берегов Филиппин выросло до 35 человек. Еще 53 считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается, среди спасенных есть иностранцы. Об этом пишет ТАСС .

По данным представителя Береговой охраны Ноэми Каябяб, на данный момент спасены 43 человека. Судьба 53 пассажиров и членов экипажа остается неизвестной. Спасатели не прекращают поиски.

Согласно судовым документам, на борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Среди выживших — двое граждан Чили.

Утечки топлива с судна не зафиксировано. В качестве превентивной меры вокруг парома выставлены боновые заграждения.

Береговая охрана совместно с Национальной полицией сформировала специальную комиссию. Ей предстоит проверить действия экипажа и соблюдение норм безопасности.

Пожар произошел 9 сентября у берегов провинции Палаван. Посольство РФ в Маниле сообщило, что данных о пострадавших россиянах не поступало.

Ранее из-за ударов дронов ВСУ загорелся логистический центр Ozon в Саратове.