Пожар на судне MV June Aster: спасатели продолжают поиски 53 пропавших
ТАСС: число жертв пожара на судне MV June Aster у берегов Филиппин выросло до 35
Число жертв пожара на пассажирском пароме MV June Aster у берегов Филиппин выросло до 35 человек. Еще 53 считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается, среди спасенных есть иностранцы. Об этом пишет ТАСС.
По данным представителя Береговой охраны Ноэми Каябяб, на данный момент спасены 43 человека. Судьба 53 пассажиров и членов экипажа остается неизвестной. Спасатели не прекращают поиски.
Согласно судовым документам, на борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Среди выживших — двое граждан Чили.
Утечки топлива с судна не зафиксировано. В качестве превентивной меры вокруг парома выставлены боновые заграждения.
Береговая охрана совместно с Национальной полицией сформировала специальную комиссию. Ей предстоит проверить действия экипажа и соблюдение норм безопасности.
Пожар произошел 9 сентября у берегов провинции Палаван. Посольство РФ в Маниле сообщило, что данных о пострадавших россиянах не поступало.
Ранее из-за ударов дронов ВСУ загорелся логистический центр Ozon в Саратове.