Леди Гага впервые стала мамой: папарацци сняли певицу с малышом

Леди Гага впервые стала мамой. Певицу и ее жениха Майкла Полански уже сфотографировали с новорожденным в Северной Калифорнии. Пол, имя и дата рождения ребенка пока держатся в секрете. Об этом пишет РИА Новости .

О радостном событии сообщает Page Six. По данным издания, пара недавно стала родителями своего первого совместного ребенка.

Папарацци удалось запечатлеть Леди Гагу с малышом в слинге — тканевой переноске. Певица придерживала новорожденного одной рукой.

Ранее у поп-звезды детей не было, но она не раз говорила, что мечтает стать матерью. Теперь мечта осуществилась. Официальных комментариев от самой пары пока не поступало.

Ранее сообщалось, что юрист объяснил, когда банк может запросить документы о происхождении средств.