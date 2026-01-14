И психика в порядке: чек-лист от психолога, как наладить сон без таблеток

Психолог Родион Чепалов рассказал, что полноценный сон — это базовая форма заботы о психике, сообщил tagilcity.ru. Эксперт поделился рекомендациями, на что обращать внимание в случае нарушения сна.

Психолог отметил, что без полноценного сна человек не может справиться с мотивацией. У него наблюдаются проблемы с психической стабильностью. Хорошее настроение также связано с качественным сном. В случае появления проблем в первую очередь рекомендовано создать благоприятные условия для отдыха.

«Во сне мозг буквально "чинит" себя: перерабатывает эмоции, снижает уровень стресса, сортирует память. Поэтому вопрос "сколько спать" всегда связан с возрастом и нагрузкой, а не с абстрактной нормой», — рассказал TagilCity.ru психолог Родион Чепалов.

По данным экспертов, выспаться можно в темной комнате, которую перед отдыхом проветрили. Внимание также уделяют матрасу и подушке. Режим сна не должен нарушаться в выходные дни: рекомендовано всегда ложиться и вставать примерно в одно и то же время. За 1–2 часа до сна человеку нужно отказаться от гаджетов и приема тяжелой пищи. Идеальный вариант — душ, теплая ванна, чтение книги, релакс.

Придерживались рекомендаций, но сон не улучшился? По мнению психолога, в таком случае важно обратиться за консультацией к профильному специалисту.

«Я бы рекомендовал первым делом обращаться к врачу, если есть какие-то проблемы со сном, то есть, есть проверки специальные сна, как человек спит, нет ли задержек дыхания и так далее», — резюмировал Родион Чепалов.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили об опасности ночного скроллинга для здоровья.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.