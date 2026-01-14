«Экран в темноте — мозг на работе». Врач раскрыл механизм утреннего разбитого состояния

Даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха многие люди просыпаются разбитыми и лишенными энергии. Причины этого феномена раскрыл врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с aif.ru .

По мнению специалиста, ключевым фактором, разрушающим качество сна и приводящим к утренней усталости, является привычка пользоваться смартфоном перед засыпанием. Вред от гаджетов проявляется комплексно.

Во-первых, они являются мощным провокатором бессонницы, увеличивая ее риск более чем на 50%.

«По данным ученых, даже быстрая проверка новостей и почты перед сном способна включить мозг в режим активного действия и отодвинуть момент расслабления и засыпания», — подчеркнул Роман Бузунов.

Во-вторых, экранное синее излучение имитирует спектр дневного света, который необходим для пробуждения, но в вечернее время вводит организм в заблуждение. Это подавляет синтез гормона сна мелатонина, сбивая естественные биоритмы.

Кроме того, смартфон перед сном перегружает нервную систему: контент в соцсетях и новостных лентах часто повышает уровень тревоги и стресса, лишая эмоционального равновесия. В результате человек погружается в сон с «включенным» мозгом и неотработанными переживаниями. Такой отдых не приносит настоящего восстановления, что и объясняет ощущение утомленности после пробуждения.

Ранее врач-невролог предупредил об опасности сна на животе.