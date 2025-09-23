ИИ, экология и психология: какие специалисты станут лидерами спроса на рынке труда в 2026 году

HR-специалист Елена Пытова поделилась экспертным мнением о ситуации на рынке труда в 2026 году, сообщил sovainfo.ru. Специалист считает, что самое главное для каждого соискателя — быть открытыми к изменениям, проявлять готовность к новым знаниям, не бояться перемен.

По мнению эксперта, 2025 год выступил в роли мощного катализатора, ускорившего цифровизацию и заставившего компании пересмотреть свои приоритеты. В 2026 году следует ожидать продолжения этих тенденций.

HR-специалист Пытова считает, что безусловными лидерами по спросу на специалистов останутся информационные технологии. Наибольший рост прогнозируется для таких профессий, как Data Scientist (специалист по данным), Data Analyst (аналитик данных), разработчик программного обеспечения, а также эксперт в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ). Елена Пытова подчеркнула, что технологии ИИ активно проникают во все индустрии. Профессионалы, способные их создавать и адаптировать, будут чрезвычайно высоко цениться.

По мнению эксперта, в 2026 году существенно вырастет потребность в проектных менеджерах и UX/UI-дизайнерах. Кроме того, прогнозируется рост интереса к специалистам в области устойчивого развития, экологам, медицинским работникам и психологам. Также останутся востребованными эксперты по цифровому маркетингу и контенту, специалисты по переобучению персонала, а также представители «креативных» профессий.

Ранее эксперт Лоикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что больше всех в России зарабатывают IT-специалисты в сфере ИИ.