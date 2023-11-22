«Имеет на это право»: Аскольд Запашный высказал отношение к заявлениям Пугачевой

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный высказал мнение, как правительство должно реагировать на звезд, которые вернулись на Родину после негативных заявлений в адрес действия власти из-за начала СВО, пишет интернет-издание « Абзац ». В ходе интервью спикер дал оценку действиям певицы Аллы Пугачевой.

Артист Аскольд Запашный считает, что правительство должно информировать население России о том, какую позицию занимает той или иной артист. Люди же имеют право решать, стоит ли посещать концерты вернувшихся звезд-релокантов или нет.

«Освещать это, говорить: «Вот, Алла Борисовна [Пугачева]. Она замечательная артистка, но относится к вам ко всем вот так. Хотите ее поддерживать – идите, конечно», – сказал Запашный.

Те, кто хочет выступать после возращения, пусть продолжают карьеру. Деньги выделять на выступления из бюджета не стоит. Артист должен тогда за собственные средства организовывать концерты и не рассчитывать на государственные ресурсы.

Народный артист высказал мнение, стоит ли вводить против певицы Аллы Пугачевой какие-либо дополнительные санкции.

«Она не совершала преступления. Это просто, грубо говоря, формирование позиции. То есть она сторонник той [либеральной] точки зрения, имеет на это право. Она яркий либерал, она считает, что все хорошее – на Западе. Ну и дай бог ей дорогу. Просто не [надо] давать возможность здесь ей пользоваться ресурсом, а дальше просто информировать. И не позволять власти средств массовой информации, официальных главных телевизионных каналов [пускать] либералов, которые будут позволять это всё медленно обратно возвращать». - считает народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный

Спикер также считает, что вернувшимся звездам необходимо давать второй шанс. Они могут быть просто пешками в чьей-то игре. Например, те, кто не поддерживают власть, хотят ввести в заблуждение определенную категорию населения. Наказания заслуживают те люди, кто манипулирует другими. Не исключено, что артисты становятся жертвами чьих-то пропагандистских кампаний.

Сам артист в 2022 году выразил поддержку проведению СВО.