Эстония готовится полностью закрыть границу с Россией: что известно о решении и реакции Москвы

Эстония намерена с 1 декабря 2026 года закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. В российском МИД заявили о намерении проверить информацию о планах соседнего государства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва пока намерена установить достоверность поступивших сведений. При этом она резко раскритиковала возможное решение эстонских властей, связав его с отношением Таллина к России.

«Если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что пограничные переходы с Россией планируется закрыть с 1 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства. Предполагается прекращение работы трех автомобильных пунктов пропуска — Нарва, Лухамаа и Койдула.

Поводом для такого шага эстонские власти назвали попытку поджога предприятия Threod Systems, занимающегося производством беспилотников. По утверждению Таллина, к организации предполагаемой диверсии причастна российская военная разведка. При этом независимого подтверждения причастности российских спецслужб к произошедшему пока нет.

После инцидента эстонские правоохранительные органы задержали восемь подозреваемых. Как сообщалось ранее, все они являются гражданами Латвии. Пятеро задержанных были арестованы, расследование обстоятельств предполагаемой диверсии продолжается.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также поддержал подготовку к закрытию границы. По его словам, подобная мера должна снизить угрозы безопасности страны. Министр внутренних дел Игорь Таро сообщил о намерении предложить прекращение работы всех автомобильных переходов с начала декабря.

Глава эстонского МИД проинформировал о предстоящих ограничениях коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. В Таллине считают, что закрытие пунктов пропуска также поможет усилить контроль за соблюдением санкционного режима. При этом продолжительность предполагаемых ограничений пока не определена.

Таким образом, Эстония готовится к прекращению автомобильного сообщения через российскую границу с 1 декабря, однако необходимые правительственные процедуры еще предстоит завершить. Российский МИД, в свою очередь, намерен проверить поступившую информацию. О конкретных ответных мерах Москвы в приведенном заявлении Захаровой не сообщается.