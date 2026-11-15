Вклад на ₽1 млн может принести до ₽142 тыс. за год: банки раскрыли ставки на ноябрь

Размещение ₽1 млн на банковском вкладе сроком около года может принести до ₽142 389 дохода при использовании предложений с повышенными ставками и бонусами. Такие расчеты представил финансовый маркетплейс Банки.ру , сравнив условия депозитов, доступных для оформления в ноябре 2026 года. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в начале ноября составляла 13,305% годовых. Для сравнения, в начале сентября показатель находился на уровне 12,948%, то есть за два месяца вырос на 0,357 процентного пункта.

При выборе вклада важно учитывать, что максимальная доходность не всегда полностью обеспечивается банковскими процентами. В некоторых предложениях дополнительная прибыль начисляется в виде бонусных баллов Банкимани, которые можно обменять на рубли и вывести на карту при соблюдении условий программы. Кроме того, сроки размещения денег в подборке различаются и составляют от 366 до 370 дней, поэтому итоговые суммы нельзя сравнивать исключительно по номинальной процентной ставке. Условия могут зависеть от статуса клиента, способа открытия вклада и дополнительных требований банка или маркетплейса.

Отдельного внимания заслуживает безопасность сбережений. Средства физических лиц в российских банках, участвующих в системе страхования вкладов, защищены в пределах ₽1,4 млн на одного вкладчика в одном банке, включая начисленные проценты. Это означает, что вклад в размере ₽1 млн вместе с расчетным доходом из представленной подборки укладывается в стандартный страховой лимит, если у клиента нет других средств в том же банке. При этом доход по депозитам может облагаться НДФЛ, если совокупные процентные поступления за год превысят установленный необлагаемый предел. Приведенные ставки актуальны на 13 ноября 2026 года и могут измениться, поэтому перед открытием вклада необходимо проверить действующие условия и порядок начисления бонусов.