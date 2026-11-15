Без капель уже невозможно дышать: почему обычное средство от насморка вызывает привыкание

Обычные сосудосуживающие капли и спреи для носа могут стать причиной хронической заложенности, если пользоваться ими слишком долго. По данным опроса ВЦИОМ, около 4% россиян признаются, что применяют такие препараты постоянно. Как сообщает «Парламентская газета» , врачи называют это состояние медикаментозным ринитом и предупреждают, что самостоятельно избавиться от проблемы бывает непросто.

Согласно клиническим рекомендациям 2026 года, подготовленным Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов и Национальной ассоциацией ринохирургов, медикаментозный ринит развивается на фоне длительного применения назальных сосудосуживающих препаратов. На его долю приходится около 15% случаев хронического ринита. Главный признак — человек продолжает пользоваться каплями ежедневно, даже когда первоначальный насморк уже прошел.

Врач-психиатр и нарколог Алексей Казанцев объяснил, что проблема связана с постепенным привыканием к действию препарата. Сосудосуживающие средства быстро облегчают дыхание, однако при продолжительном использовании их эффективность может снижаться. В результате человек вынужден применять капли чаще, а после прекращения действия лекарства заложенность возвращается.

Особенно опасно воспринимать такие препараты как безобидное средство, которым можно пользоваться при любом насморке. По словам Казанцева, подобная привычка нередко формируется еще в детстве, когда родители начинают применять капли при первых признаках заложенности. При этом врачи рекомендуют сосудосуживающие препараты только для кратковременного облегчения симптомов.

В клинических рекомендациях указывается, что продолжительность использования таких средств не должна превышать семи дней. Для пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух этот срок еще меньше — не более трех дней. Именно такие люди особенно подвержены риску развития медикаментозного ринита.

При длительном бесконтрольном применении препаратов нарушается нормальная регуляция сосудов слизистой оболочки носа. Возникает замкнутый круг: капли временно облегчают дыхание, но после окончания их действия заложенность возвращается, заставляя человека снова пользоваться средством. При этом препарат не устраняет первоначальную причину насморка.

Избавиться от медикаментозного ринита возможно, однако лечение может потребовать времени. Клинические рекомендации предусматривают постепенное сокращение использования сосудосуживающих средств под контролем врача. Одновременно специалист может назначить солевые растворы, назальные кортикостероиды или противоаллергические препараты в зависимости от состояния пациента.

В сложных случаях, когда консервативная терапия не приносит результата в течение 6–12 месяцев, может рассматриваться хирургическое вмешательство. Однако операция считается крайней мерой и не гарантирует окончательного решения проблемы. Врачи предупреждают, что результат иногда бывает нестойким и может потребоваться повторное лечение.

Специалисты рекомендуют не превышать допустимые сроки применения сосудосуживающих препаратов и обращаться к оториноларингологу, если без капель становится трудно дышать. Своевременное лечение помогает избежать длительной зависимости от симптоматических средств и восстановить нормальное носовое дыхание.