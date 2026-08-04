Индекс МосБиржи вырос на 1,6%, а рубль обвалился: что происходит на рынке акций в РФ

Торги на российском рынке в понедельник, 3 августа, завершились уверенным ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 1,6% до 2262,75 пункта, РТС прибавил 0,9%, достигнув отметки 890,25. Такое мнение высказал аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев, сообщили Финансы Mail.

Основной причиной позитивной динамики эксперты называют оживление геополитических надежд, считает аналитик. Поводом послужила информация от госсекретаря США Марко Рубио о намерении Вашингтона в ближайшее время инициировать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Инвесторы предпочли сфокусироваться на этих сигналах, практически не обратив внимания на негативную динамику сырьевого рынка.

Стоимость североморской смеси Brent обвалилась на 4,8%, опустившись до $83,7 за бочку. Нефтяные котировки оказались под двойным давлением: сначала рынок отреагировал на решение ОПЕК+ нарастить сентябрьские квоты на 188 тыс. баррелей в сутки, а затем последовало заявление Дональда Трампа о приостановке военных действий против Ирана. Впрочем, последующее опровержение официальными лицами США факта прямых переговоров с Тегераном вернуло нервозность в нефтяной сегмент.

Ослабление рубля стало закономерным следствием происходящего. Китайский юань укрепился до 11,942₽, курс американского доллара превысил отметку в 80,98₽, европейская валюта поднялась до 92,77₽. Основным фактором давления на российскую валюту выступает уменьшение объема валютной выручки экспортеров на фоне удешевления энергоносителей.

В центре внимания игроков по-прежнему остается геополитическая обстановка. Рынок продолжает лихорадить от противоречивых сигналов: с одной стороны, заявления о возможных переговорах по Украине и временное перемирие в иранском вопросе формируют благоприятный фон для покупок. С другой стороны, любой срыв или опровержение даже части договоренностей способны моментально обрушить позитивные настроения.

Внутрироссийская статистика добавляет неопределенности. Индекс PMI перерабатывающих отраслей в июле вышел на уровень 50,7 пункта, что свидетельствует о хрупком, но все же присутствующем росте деловой активности. Однако куда более значимым событием стал рекордный объем перетока ликвидности в наличные деньги, зафиксированный Банком России. В июле прирост наличных в обращении составил ₽643,4 млрд. Этот процесс усугубляет структурный дефицит ликвидности в банковском секторе и поддерживает жесткость монетарных условий. Кроме того, регулятор выразил претензии к уровню резервирования по отдельным кредитным портфелям, что в перспективе грозит дополнительным давлением на капитал ряда финансовых институтов.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.