Коршуны в Кемерове: почему они живут рядом с людьми и зачем каждую осень улетают в Индию — объясняет профессор КемГУ

В Кемерове коршуны давно стали привычными обитателями городских кварталов. Их можно увидеть парящими над Ленинским районом, Шалготарьяном, ФПК и другими спальными районами. Однако немногие знают, почему хищные птицы выбрали для жизни именно городские дворы и куда они исчезают с наступлением холодов. Ответы на эти вопросы корреспондент VSE42 узнал у профессора кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета Николая Скалона.

По словам ученого, еще несколько десятилетий назад представить такое соседство было сложно. В середине прошлого века по всей стране массово уничтожали хищных птиц, считая их вредителями. Коршунов тоже не жалели. Однако со временем отношение к пернатым изменилось. Люди перестали воспринимать их как врагов, начали соблюдать природоохранное законодательство, и сами птицы это быстро почувствовали.

«Они перестали бояться человека. И стали селиться рядом с ним», – говорит профессор.

По словам эксперта, каждую осень кузбасские коршуны улетают в Индию, где проводят всю зиму.

«В Индии к животным традиционно относятся очень бережно. Там коршуны привыкли жить рядом с людьми, поэтому и к нам возвращаются уже без страха перед человеком», – объясняет Николай Скалон.

Именно поэтому жители разных районов из года в год видят в небе крылатых соседей. Сам профессор признается, что относится к этому спокойно.

«На мой взгляд, коршуны – настоящее украшение городской природы. В европейской части России, например, в Москве увидеть столько хищных птиц рядом с человеком практически невозможно. А у нас это стало привычной частью летнего Кемерова», – говорит Николай Скалон.

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