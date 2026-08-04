Андрей Воробьев уточнил информацию о пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье

По уточненной информации, в результате утренней атаки беспилотников в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек, шестерых доставили в Чеховскую больницу, двоих — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

По словам губернатора, семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Он также подчеркнул, что за здоровьем каждого следят медицинские работники. Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что утром во вторник, 4 августа, силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, основные последствия зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано.