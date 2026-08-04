По информации издания, цены остаются главной темой обсуждений среди гостей курорта. Посетители подсчитывают, что итоговая сумма за вход, развлечения и питание складывается в весьма внушительную цифру. При этом многих возмущает правило повторного входа: если покинуть территорию, а затем вернуться, придется снова платить за билет.

Стоимость входа в 450₽ гости называют завышенной и предлагают администрации сделать хотя бы дневной абонемент за те же деньги.

«Туалеты ужасно пахнут и грязные, так как не рассчитаны на такое количество людей, а людей там в сезон очень много!» — написал один из отдыхающих.

По информации издания, отдыхающие сравнивают цены на курорте с южными направлениями — например, вода объемом 0,5 литра стоит 200₽, тогда как, по их данным, в Сочи и Крыму такую же бутылку можно купить вдвое дешевле. Вызывает вопросы и цена на проезд на электромобиле — 200₽ с человека, туристы иронизируют, что транспорт работает не на бензине, поэтому стоимость должна быть ниже.

«Я считаю это какое-то крохоборство. Туда едут люди полечить суставы, кожные заболевания, основная масса людей возрастных, но такие цены! Пляж тоже желает лучшего, если с утра не займешь лежак, полежать точно негде. Питаться приходилось в местных кафешках, где компота стакан 200₽, плова одна ложка — 350₽. Спросили, как вы определяете размер порции, ничего вразумительного не ответили, спросили, где весы, чтобы определить размер порции, — ответа не было», — оставляют комментарии в Сети отдыхающие.

Многие гости, впервые посетившие озера, признаются, что были удивлены высокой стоимостью входа. Они отмечают, что теперь вынуждены проводить на территории целый день, чтобы оправдать потраченные средства, а дополнительные расходы на трансфер до грязевого озера, который оценивается в ₽350 за поездку на мини-автобусе, делают отдых еще более дорогим.

Ранее сообщалось, что в ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила безопасности у воды.