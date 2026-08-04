В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке на ближайшие дни
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник и в среду, 4 и 5 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском и Шатурском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В четверг, 6 августа, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +25–32 градусов, ночью — +12–18. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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