Десятки черных коршунов кружат над дворами Кузбасса: что стоит за зловещим соседством с хищниками — мистика или наука?

Утренний ритуал жительницы кузбасского города Ирины начинается со взгляда в окно. Ее внимание неизменно привлекает небо над двором, где уже несколько лет регулярно появляются черные силуэты крупных пернатых. Их характерные пронзительные крики, то вибрирующие, то переходящие в мелодичные трели, моментально узнаются местными жителями. Иногда над домами парят всего несколько особей, а иногда в воздух поднимаются целые стаи, затягивающие небо плотными кругами, сообщил VSE42.RU .

За годы наблюдений женщина перестала подсчитывать птиц, но признается, что внутреннее беспокойство при виде этого зрелища остается неизменным.

«Когда видишь их впервые, становится не по себе. Они большие, их много, и они могут часами кружить практически над одним местом. Выглядит очень необычно», – говорит она.

История необычного соседства началась несколько лет назад. Поначалу горожане воспринимали появление хищников как курьез: обсуждали, обменивались фотографиями, строили догадки о причинах такого выбора территории. Однако со временем, рассказывает Ирина, в жизни соседей стали происходить события, которые многие позже связали с присутствием коршунов.

«Сначала стали болеть дети. И не обычными простудами или ветрянкой, а какими-то непонятными заболеваниями. Потом начали болеть взрослые. Кто-то выходил из подъезда, поскальзывался буквально на ровном месте и ломал ногу. Никто не умирал, но казалось, что несчастья начали происходить одно за другим, они буквально сыпались на нас», – рассказывает женщина.

Действительно ли скопление хищных птиц в городской черте несет скрытый смысл или всему есть рациональное объяснение? С этим вопросом корреспондент VSE42 обратился к профессору кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета Николаю Скалону.

Ученый скептически отнесся к разговорам о мистике и дурных предзнаменованиях. По его словам, ему не раз доводилось слышать версии о том, что коршуны якобы предчувствуют военные конфликты, природные катастрофы или бедствия. Однако на вопрос о сверхъестественной природе явления профессор ответил категорично.

«Это полная глупость. Бабушкины сказки, – говорит профессор. – Животные могут реагировать на природные явления. Например, некоторые действительно чувствуют приближение землетрясений. Но предсказывать какие-то человеческие беды они не способны. Это обычные домыслы, которые только зря пугают людей».

Как пояснил специалист, массовое появление коршунов над жилыми кварталами не имеет отношения к эзотерике. Причина кроется в совершенно иных процессах, и она гораздо более прозаична, но от этого не менее любопытна с научной точки зрения.

Ранее сообщалось, что коршун расцарапал голову и руки прохожему на Московской площади в Кемерове.