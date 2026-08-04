Десятки черных коршунов кружат над дворами Кузбасса: что стоит за зловещим соседством с хищниками — мистика или наука?
Профессор КемГУ Скалон призвал не искать тайные знаки в стаях коршунов над домам
Фото: [Медиасток.рф]
Утренний ритуал жительницы кузбасского города Ирины начинается со взгляда в окно. Ее внимание неизменно привлекает небо над двором, где уже несколько лет регулярно появляются черные силуэты крупных пернатых. Их характерные пронзительные крики, то вибрирующие, то переходящие в мелодичные трели, моментально узнаются местными жителями. Иногда над домами парят всего несколько особей, а иногда в воздух поднимаются целые стаи, затягивающие небо плотными кругами, сообщил VSE42.RU.
За годы наблюдений женщина перестала подсчитывать птиц, но признается, что внутреннее беспокойство при виде этого зрелища остается неизменным.
«Когда видишь их впервые, становится не по себе. Они большие, их много, и они могут часами кружить практически над одним местом. Выглядит очень необычно», – говорит она.
История необычного соседства началась несколько лет назад. Поначалу горожане воспринимали появление хищников как курьез: обсуждали, обменивались фотографиями, строили догадки о причинах такого выбора территории. Однако со временем, рассказывает Ирина, в жизни соседей стали происходить события, которые многие позже связали с присутствием коршунов.
«Сначала стали болеть дети. И не обычными простудами или ветрянкой, а какими-то непонятными заболеваниями. Потом начали болеть взрослые. Кто-то выходил из подъезда, поскальзывался буквально на ровном месте и ломал ногу. Никто не умирал, но казалось, что несчастья начали происходить одно за другим, они буквально сыпались на нас», – рассказывает женщина.
Действительно ли скопление хищных птиц в городской черте несет скрытый смысл или всему есть рациональное объяснение? С этим вопросом корреспондент VSE42 обратился к профессору кафедры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета Николаю Скалону.
Ученый скептически отнесся к разговорам о мистике и дурных предзнаменованиях. По его словам, ему не раз доводилось слышать версии о том, что коршуны якобы предчувствуют военные конфликты, природные катастрофы или бедствия. Однако на вопрос о сверхъестественной природе явления профессор ответил категорично.
«Это полная глупость. Бабушкины сказки, – говорит профессор. – Животные могут реагировать на природные явления. Например, некоторые действительно чувствуют приближение землетрясений. Но предсказывать какие-то человеческие беды они не способны. Это обычные домыслы, которые только зря пугают людей».
Как пояснил специалист, массовое появление коршунов над жилыми кварталами не имеет отношения к эзотерике. Причина кроется в совершенно иных процессах, и она гораздо более прозаична, но от этого не менее любопытна с научной точки зрения.
Ранее сообщалось, что коршун расцарапал голову и руки прохожему на Московской площади в Кемерове.