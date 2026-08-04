В Люберцах ввели в эксплуатацию новый корпус в ЖК «Егорово парк»
Новый корпус ввели в эксплуатацию в ЖК «Егорово парк» в Люберцах
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Группе «Самолет» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 3.2 в жилом комплексе «Егорово Парк», строящемся в городе Люберцы рядом с Томилинским лесопарком. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь расположенных в нем квартир составляет более 32 тыс. кв. метров. Корпус состоит из четырех отдельно стоящих 12-этажных зданий, объединенных подземным этажом. Для хранения сезонных и крупногабаритных вещей на подземном этаже предусмотрены индивидуальные кладовые.
Двор-парк закрыт от машин, там обустроены детские площадки, зоны для отдыха, ворк-аута и активных игр. Вблизи находится пруд, который в будущем будет благоустроен и станет местом притяжения для жителей. В составе проекта готовится к вводу в эксплуатацию детский сад, строится школа.
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