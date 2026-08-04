Красноярка Любовь переехала в Паттайю и теперь боится: как убийство россиян изменило жизнь эмигрантов?

В Таиланде во время ограбления жестоко убили двух россиян. Красноярцы, которые живут или часто там отдыхают, рассказали, напугала ли их эта история и изменит ли что-то в их жизни, сообщил prmira.ru.

По информации издания, 26 июля уроженцы Тюменской области — 22-летняя девушка и ее 17-летний брат — пропали в Паттайе после того, как ночью уехали из дома на скутере. Через несколько дней их мотоцикл нашли разобранным и закопанным в землю. Позже местная полиция задержала двоих подозреваемых на границе с Камбоджей, куда они пытались сбежать.

Красноярка Любовь два года назад переехала с мужем и сыном в Паттайю. Она сказала «ПМ», что до истории с убийством россиян ее семья чувствовала себя в Таиланде безопасно. Однако сейчас им не по себе. Любовь говорит, когда раньше она с мужем и сыном жила в закрытом поселке, они не закрывали дом, потому что там было безопасно. Однако дом их знакомых из другого закрытого поселка обворовали сразу после переезда. По словам Любови, грабители якобы были в сговоре с охранниками, так как они выключили ночью камеры. В итоге из дома похитили ценные вещи. Местная полиция так и не нашла причастных.

«Когда задумываешься, что дети ночью уехали из дома… Зачем? Почему? Ситуация непростая… Но думаю, что в любой стране ночью небезопасно. И такие ситуации происходят в любой [стране]», — сказала «ПМ» красноярка Любовь.

Другие россияне, проживающие в Паттайе, по-разному реагируют. Любовь говорит, что некоторые тоже испытали страх.

«Кто-то начинает размышлять и рассматривать ситуацию с разных сторон. Но в любом случае нужно быть осторожными», — говорит Любовь.

Жительница Красноярска Ирина часто ездит на отдых в Таиланд. Она сказала «ПМ», что ей жаль семью, но сама она не сталкивалась с криминалом там и продолжит ездить на отдых.

«Детей очень жалко. Но я ни разу в Таиланде не сталкивалась с попытками ограбления», — сказала «ПМ» жительница Красноярска Ирина.

Директор турагентства «Меридиан» Алена Грудякова сказала «ПМ», что случившееся не повлияло на спрос на путевки. По ее словам, с их клиентами не происходило никаких криминальных историй там.

«Мы всегда информируем о правилах безопасности, правилах пребывания в чужой стране, что можно и что нельзя делать, как безопасно провести свой отпуск, поэтому в нашей компании таких прецедентов не было, и, надеюсь, что никогда не будет», — добавила Алена Грудякова.

Ранее сообщалось, что премьер Таиланда Чанвиракун выразил соболезнования РФ из-за убийства в Паттайе.