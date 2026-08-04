Вода льется с потолка, а расселение только через 10 лет: россияне рассказали о жизни в аварийном доме

Жители многоквартирного дома, расположенного на улице Герцена в Анжеро-Судженске, обратились к губернатору Кузбасса через социальные сети с отчаянной просьбой о помощи. Горожане сообщили, что их здание буквально разрушается на глазах: во время дождей вода заливает как квартиры, так и места общего пользования. Потолки в подъездах и жилых помещениях не выдерживают напора стихии, превращая жизнь людей в настоящий кошмар, сообщил VSE42.RU .

«В подъезде обрушилась крыша, тем самым чуть не убив жительницу дома! Страшно подниматься в свои квартиры! Как нам жить если во время дождя в квартирах и подъезде льется с потолка?» – написала подписчица.

В администрации Анжеро-Судженска факт проблем признали и пояснили текущую ситуацию. Как выяснилось, дому официально присвоен статус аварийного еще в 2024 году. Однако конкретная дата, когда жильцов начнут переселять в новое жилье, до сих пор не определена. В мэрии уточнили, что расселение, по предварительным прогнозам, может сдвинуться на период с 2030 по 2035 год. Таким образом, людям предстоит провести в аварийных стенах еще как минимум несколько лет.

Власти предложили горожанам, которые не могут больше мириться с условиями проживания, временный выход — обратиться за предоставлением помещений из маневренного фонда городского округа. Квартиры предназначены для ситуаций, когда жилье становится непригодным для жизни из-за чрезвычайных обстоятельств.

При этом в администрации подчеркнули: текущий ремонт прохудившейся кровли не может быть выполнен за счет муниципальной казны. Все работы по восстановлению крыши, согласно действующим нормам, ложатся на плечи собственников помещений. Для многих жильцов, особенно пенсионеров и людей с невысоким достатком, такая перспектива выглядит неподъемной.

Ранее сообщалось, что учитель из подмосковной Власихи купила квартиру по «Соципотеке».