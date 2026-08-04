В Прокуратуре Подмосковья запустили горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших в результате атаке БПЛА, для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно обратиться по номеру +7-916-240-31-28. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что ночью атаке беспилотников подвергся Чехов, есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется. Кроме того, повреждены жилые дома и коммерческие объекты.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам осуществлять личный контроль за ситуацией, координировать взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления, чтобы оказать всестороннюю помощь пострадавшим гражданам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром во вторник, 4 августа, силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область, основные последствия зафиксированы в Чехове. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано.