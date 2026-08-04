«От ужаса и неожиданности я даже подпрыгнула»: на россиянку с неба упал кровавый кусок сырого мяса

Случаи появления хищных птиц в городской черте Кемерова перестали для местных жителей быть чем-то резонансным. В местных пабликах регулярно публикуют кадры, запечатлевшие десятки коршунов, парящих над Ленинским районом, Шалготарьяном, ФПК и другими спальными кварталами. Одни горожане с восторгом наблюдают за грациозным парением пернатых гигантов. Другие же признаются, что такая картина навевает на них тоску и страх. Вокруг крылатых соседей неизбежно стали складываться различные теории — от бытовых до откровенно эзотерических, сообщил VSE42.RU .

Одна из необычных ситуаций приключилась с жительницей Кемерова Анастасией, прогуливавшейся по бульвару Строителей. Внезапно перед девушкой с неба упал окровавленный кусок сырого мяса.

«От ужаса и неожиданности я даже подпрыгнула. Первой мыслью было, что кто-то выбросил что-то из окна», – вспоминает она.

Подняв голову, она заметила в небе огромного коршуна. Сделав несколько виражей, пернатый хищник камнем ринулся вниз, очевидно, намереваясь вернуть утерянный обед, однако, завидев человека, круто изменил траекторию и вновь взмыл ввысь.

«Честно говоря, в тот момент было совсем не смешно. Я вообще не понимала, что происходит. Только потом мне объяснили, что кто-то подкармливает коршунов, а один из них просто выронил мясо во время полета», – рассказала кемеровчанка.

По словам девушки, птица выглядела даже более озадаченной, чем она сама. Еще несколько минут коршун парил над местом потери, будто пытаясь сообразить, как же ему заполучить пропажу обратно.

Профессор Николай Скалон поясняет VSE42.RU: распространенный стереотип о том, что коршуны охотятся стаями, ошибочен. На самом деле каждый из них добывает пропитание в одиночку. Однако эти пернатые обладают прекрасной наблюдательностью и постоянно следят за действиями сородичей.

Паря на высоте, они фиксируют любые изменения внизу и пристально наблюдают за поведением соседей. Как только одна особь резко складывает крылья и устремляется к земле, остальные моментально считывают сигнал: обнаружен источник пищи. В считанные минуты к месту событий подтягиваются новые птицы, и вскоре над двором уже кружит целая стая. Именно этот механизм, по словам ученого, лежит в основе впечатляющих скоплений коршунов над городскими кварталами.

«Они друг другу не помогают охотиться. Просто внимательно следят за соседями. Один нашел корм – остальные это увидели и тоже прилетели», – объясняет собеседник VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что профессор КемГУ Скалон призвал не искать тайные знаки в стаях коршунов над домам.