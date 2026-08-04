Три Спаса августа: когда в 2026 году отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый и что принято делать

В августе один за другим идут сразу три народно-церковных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Про Яблочный слышали многие, но это лишь один из трех, сообщил kursdela.biz. Редакция издания разобралась, когда в 2026 году отмечают каждый Спас, что они означают и какие традиции с ними связаны.

Что такое Спасы

Спасы — это три августовских праздника, посвященных Спасителю и связанных со сбором урожая. Все они выпадают на Успенский пост, который в 2026 году длится с 14 по 27 августа. Название каждого Спаса подсказывает, чем в этот день было принято угощаться: медом, яблоками и орехами. Церковные и народные традиции здесь тесно переплелись, поэтому праздники любят и верующие, и те, кто просто чтит старинные обычаи.

Медовый Спас — 14 августа

Первый из трех, его еще называют Мокрым или Спасом на воде. В этот день пасечники по традиции откачивают свежий мед и несут его в храм для освящения, а вместе с ним освящают воду и мак. Считается, что только после этого мед нового сбора можно есть. На столе появляются медовые пряники, блины и пироги. С Медового Спаса начинается и Успенский пост, поэтому угощения в эти дни постные.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Яблочный Спас — 19 августа

Самый известный из трех и главный «фруктовый» праздник. Церковь в этот день отмечает Преображение Господне, а в народе освящают яблоки и другие плоды нового урожая — груши, виноград, сливы. По старинному обычаю до Яблочного Спаса яблоки нового урожая не ели, а после праздника наступало время печь пироги, варить варенье и угощать соседей. Считается, что с этого дня лето поворачивает на осень.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Ореховый Спас — 29 августа

Третий Спас завершает череду праздников. Его называют и Ореховым, потому что как раз поспевают лесные орехи, и Хлебным — к этому дню заканчивалась жатва, и хозяйки пекли хлеб из зерна нового урожая. В храмах освящают орехи, хлеб и воду. К этому времени Успенский пост уже позади, так что стол на Ореховый Спас может быть каким угодно.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Что можно и нельзя делать в Спасы

Главное в эти дни — не сами запреты, а настроение. По народной традиции в Спасы принято благодарить за урожай, угощать близких и помогать нуждающимся, делясь медом, яблоками и хлебом. А вот ссориться, злиться и заниматься тяжелой работой в сами праздники считалось нежелательным — время лучше провести спокойно и по-доброму. Верующим также стоит помнить про Успенский пост, который приходится на первые два Спаса.

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