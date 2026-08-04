Родители из Башкортостана не поддержали столичный тренд на божественные имена после нашумевшей «Одиссеи»

Родители из Башкортостана не поддержали столичный тренд на божественные имена, но и сами отличились оригинальностью, следует из данных аналитики федерального портала ЗАГС во вторник, 4 августа, сообщил mkset.ru.

Под влиянием нашумевшей «Одиссеи» (2026, Нолан, 18+) московские родители начали давать детям имена древнегреческих богов и героев. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на ЗАГС, в столице теперь официально зарегистрированы Зевсы, Посейдоны и Одиссеи.

По информации издания, в провинцию мифическая мода пока не проникла. Греческие божества и гомеровские герои не пополнили статистику, например, Башкортостана. Самыми экзотичными для региона именами на начало августа 2026 года в Башкирии оказались: Анна-София, Марямхон, Меллиса, Надин-Мвафак-Кахтан-Давуд, Назым, Абрар, Афанасий, Довуд, Ленар и Раэль.

Многосоставное имя — Надин-Мвафак-Кахтан-Давуд — не редкость для арабских традиций. По данным издания, сложные конструкции позволяют соединить несколько имен, каждое из которых отражает определенные качества, семейные ценности или религиозные смыслы. Имя может интерпретироваться как «Нежная и успешная женщина благородного происхождения, возлюбленная» и встречается в странах Ближнего Востока.

По данным издания, подобная практика именования отражает глубокую культурную традицию, где каждое слово в составе имени несет самостоятельную смысловую нагрузку.

Ранее сообщалось, что российские родители удивляют выбором имен для новорожденных — Космос, Патрик, Нисо.