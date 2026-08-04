В Подольске поставили на кадастр дом второй очереди в ЖК «Новая Щербинка»

В Подольске поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Новая Щербинка» городского округа Подольск, теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 83 квартиры общей площадью более 7,4 тыс. кв. м, она состоит из трех секций переменной этажности высотой от 4 до 8 этажей. На подземном уровне размещены 52 кладовых помещения. Вблизи есть детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, уже построен и работает детский сад, готовится к открытию общеобразовательная школа с полноценным стадионом для сезонных занятий спортом. Там также строится еще один детский сад, введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг, запланировано строительство второго паркинга.

Во второй очереди проекта введены в эксплуатацию три жилых дома, завершается строительство еще двух домов. В третьей очереди ЖК планируется строительство девяти жилых домов.

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