Инфраструктура и безопасность: Эксперты рассказали, как выбирать квартиру в новостройках

Инфраструктура и безопасность, экологичность и планировка - на эти особенности квартиры в новостройке эксперты рекомендуют обращать внимание в первую очередь, сообщает properm.ru .

Эксперты отмечают, что важно заранее убедиться, что от выбранной квартиры удобно добираться в разные районы города. Желательно, чтобы рядом находились остановки общественного транспорта.

Заранее стоит спланировать, хватит ли места всей семье. Нет ли планов рожать детей или же не придется со временем забрать к себе на ПМЖ пожилых родителей.

Безопасность - это важный аспект. Двор должен быть огражден. Пароли от кодовых замков застройщик вправе сообщать только жителям.

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Экологичность - это здоровье. Эксперты рекомендуют узнать у застройщика, какие материалы были выбраны для строительства объекта. Не стоит покупать квартиру, если дом расположен вблизи промышленных предприятий.

Экономист Ольга Тарасова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким способом в 2024 году ЦБ будет бороться с инфляцией и стоит ли ожидать рост стоимости недвижимости.