Без повышения не обойтись: стала известна судьба ключевой ставки в 2024 году

Чтобы прийти к целевым значениям инфляции — 4% в 2024 году — ЦБ не сможет обойтись без повышения ключевой ставки, считает экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, борьба с инфляцией стала одним из главных направлений финансовой политики РФ в 2023 году, а Центробанк был вынужден пять раз повышать ключевую ставку. В итоге с 7,5% в январе она выросла до 16% в декабре.

«Однако пока до обозначенной цели еще далеко. Да, рост цен стал немного замедляться: например, декабрьские показатели составили 0,9% против 1,1% в ноябре, но по итогам года эта цифра установилась на уровне 7,6%. Но это, конечно, официальные данные, которые многие эксперты и аналитики считают заниженными», — отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экономист добавила, что в связи с этим ЦБ будет стараться сдерживать темпы роста цен.

«Прежде всего, по всей видимости, Банку России придется и в дальнейшем двигать ключевую ставку вверх, увеличивая стоимость кредитов, процентных выплат по некоторым ценным бумагам, а также влияя на стоимость недвижимости, ведь именно она в течение предыдущих трех лет была заметным драйвером инфляции», — пояснила собеседница.

Поэтому в 2024 году правительство собирается продолжать ужесточение на ипотечном рынке, уточнила доцент.

«Сейчас уже поднимается размер первоначального взноса, ужесточаются требования к банкам. И, возможно, в конечном итоге власти перейдут к отмене льготной ипотеки в принципе», — подытожила экономист.

Ранее ВТБ пообещал не поднимать ставки по ипотеке, несмотря на рост ключевой ставки.