Ипотеку еще не выплатили, а жить уже невозможно: Уфимка рассказала о некачественном жилье

Жительница Уфы выложила пост в социальной сети, адресованный главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Женщина рассказала, как ее семья приобрела в ипотеку новую квартиру, но из-за некачественного жилья теперь маленькие дети спят на матрасах на полу, сообщает mkset.ru .

Семья потратила материнский капитал, когда оформляла ипотеку. Малыши 2 и 4 лет, а также их родители, переехали в новый дом и ожидали счастливую жизнь в нем. В итоге очень скоро соседи снизу пожаловались, что они их топят. Пришлось отключить водоснабжение всей квартиры, что стало причиной отсутствия и тепла.

«Мы на 3 дня остались без отопления с двумя детьми 4 и 2 года.», - рассказывает жительница Уфы

Женщина напомнила, что на улице градусник показывал минус 32. Найти место утечки воды не выходило. Строители делали отверстия в полу, но выяснилось, что причина протечки не там.

Только специальный прибор - тепловизор - показал место аварии. Выяснилось, что прорвала труба, которая была вмонтирована в пол в зале. Пришлось сдирать напольное покрытие, чтобы залатать трубу. В итоге получилось устранить проблему.

Уже в новом году ситуация повторилась. Теперь вода затекла в детскую комнату. Из-за повышенной влажности, которая еще сохранилась после первого прорыва, стены сразу покрылись плесенью. Обои отклеились. Установили, что лопнула труба. Подрядчики заменили на новую, но того же производителя. 7 января труба лопнула снова. Уже в третий раз.

«Сейчас мои дети живут в сырой, покрытой плесенью, неотапливаемой квартире. Искупать их у меня нет возможности, потому что очень холодно в помещении»,- рассказывает женщина

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